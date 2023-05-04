Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi için saatleri sayıyor

Takımlar O G M A Y Av. P 1. Çağdaş Bodrumspor 27 24 3 2178 1856 322 51 2. Yılyak Samsunspor Basketbol 27 22 5 2301 1936 365 49 3. Mersin Büyükşehir Belediyesi 27 20 7 2173 1978 195 47 4. Semt77 Yalovaspor 27 16 11 2106 1946 160 43 5. Finalspor 27 16 11 2166 2102 64 43 6. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 27 15 12 2164 2197 -33 42 7. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler 27 15 12 2275 2157 118 42 8. Sigortam.net 27 13 14 2038 2041 -3 40 9.Depomaxx Haremspor 27 12 15 2062 2197 -135 39 10. OGM Ormanspor 27 12 15 2080 2024 56 39 11. Fenerbahçe Koleji DS Energy 27 11 16 2107 2136 -29 38 12. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 27 11 16 2076 2218 -142 38 13. Ankaragücü Mamak Belediyesi 27 10 17 2177 2223 -46 37 14. Bornova Belediyesi Karşıyaka 27 9 18 1989 2142 -153 36 15. Akran Gemlik Basketbol 27 8 19 2069 2227 -158 35 16. Antalya Güneşi 27 2 25 1861 2442 -581 29

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun son 3 haftasına lider giren Çağdaş Bodrumspor, 28. hafta karşılaşmalarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.Bu sezon 16 takımın yer aldığı Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamlayan ekip, doğrudan Süper Lig'e yükselecek.Ligde lideri takip eden 8 ekibin yer alacağı play-off maçlarının ardından bir takım daha Süper Lig vizesi alacak.Puan cetvelinin son iki sırasında yer alan ekipler ise lige veda edecek.Ligde son 3 haftaya en yakın rakibi Yılyak Samsunspor Basketbol'un 2 galibiyet önünde giren Çağdaş Bodrumspor, rakibinin puan kaybetmesi ve haftayı galibiyetle tamamlaması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.Yılyak Samsunspor Basketbol'un yarın play-off mücadelesi veren Sigortam.net'e konuk olacağı ligde Çağdaş Bodrumspor ise 7 Mayıs Pazar günü play-off hesapları yapan Depomaxx Haremspor'u ağırlayacak.İki takımın sezon içindeki maçlarında eşitlik olduğu için sezon sonunda olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak.Son 3 haftada play-off'a kalacak ekiplerin de belli olacağı ligde Antalya Güneşi'nin lige veda etmesi kesinleşti.Akran Gemlik Basketbol'un düşme hattında bulunduğu ligde Bornova Belediyesi Karşıyaka ile Ankaragücü Mamak Belediyesi de düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.Ligde puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:- Puan durumu14.00 Sigortam.Net-Yılyak Samsunspor Basketbol (Akatlar)14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)15.45 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)17.30 Antalya Güneşi-Finalspor (Kepez Turgut Özal)14.00 Çağdaş Bodrumspor-Depomaxx Haremspor (Bodrum)15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kocaeli Atatürk)17.30 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)16.00 Akran Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)