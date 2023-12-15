Çağdaş Bodrum Spor, telafi arıyor

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Samsunspor'a kaybeden Çağdaş Bodrum Spor, bu hafta oynayacağı Tofaş maçında telafi arıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Çağdaş Bodrum Spor, telafi arıyor
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15 Aralık 2023 13:38
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Samsunspor'a evinde yenilince kendisini düşme hattıyla puan puana bulan Çağdaş Bodrum Spor cumartesi günü Tofaş deplasmanında telafi arayacak.

Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak.

Bodrum ekibi ligdeki ilk sezonunda 11 maçı 3 galibiyetle geçti. Tofaş'ın ise bu sezon 5 galibiyeti bulunuyor.

Antrenör Ender Arslan, kazanıp yükselişe geçmek istediklerini söyledi.

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