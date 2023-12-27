Çağdaş Bodrum ailesi yılbaşını kutladı

Basketbol Süper Ligi ekibi Çağdaş Bodrum Spor'da yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular yılbaşında yemeğinde bir araya geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Çağdaş Bodrum ailesi yılbaşını kutladı
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27 Aralık 2023 16:41
Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor'da yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular yeni yıl öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Geceye Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, Genel Menajer Onur Cumhur Aksoy, Antrenör Ahmet Çakı, oyuncular, yardımcı antrenörler Ömer Emre Kahyaoğlu, Umut Erol Görür, Volkan Kaplan, Semih Şenyurt, takım çalışanları, BGL ve altyapı takımları antrenörleri ile çalışanları katıldı.

Başkan Dağlarca Çağlar'ın konuşmasıyla başlayan gece, Çağdaş Bodrum Spor aile fotoğrafı ile sona erdi.

Başkan Dağlarca Çağlar, cuma günü Manisa deplasmanında oynanacak Manisa BŞB Spor maçı için teknik kadroya ve sporculara başarılar diledi.

 
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