Çağdaş Atan'dan Beşiktaş'a büyük jest

Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın ile birlikte Beşiktaş'a gelen yardımcı antrenör Çağdaş Atan, sezonun bitmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor'un başına geçmişti.
Çiçeği burnunda teknik adam, Siyah-Beyazlılar'la yollarını ayırırken kulüpteki alacaklarını da bırakma kararı aldı. Atan'ın bu hareketi, Beşiktaş Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.
Çiçeği burnunda teknik adam, Siyah-Beyazlılar'la yollarını ayırırken kulüpteki alacaklarını da bırakma kararı aldı. Atan'ın bu hareketi, Beşiktaş Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.