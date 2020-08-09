Çağdaş Atan'dan Beşiktaş'a büyük jest

Sergen Yalçın'ın ile birlikte Beşiktaş'a gelen ve sezonun bitmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, Siyah-Beyazlılar'la yollarını ayırırken kulüpteki alacaklarını da bırakma kararı aldı.

Haber; Akşam
Çağdaş Atan'dan Beşiktaş'a büyük jest
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09 Ağustos 2020 11:27
Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın ile birlikte Beşiktaş'a gelen yardımcı antrenör Çağdaş Atan, sezonun bitmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor'un başına geçmişti.

Çiçeği burnunda teknik adam, Siyah-Beyazlılar'la yollarını ayırırken kulüpteki alacaklarını da bırakma kararı aldı. Atan'ın bu hareketi, Beşiktaş Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.




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