Çağdaş Atan: 'VAR'a güvenmek zorundayız'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konferans Ligi'ne veda ettikleri Cercle Brugge maçının ardından açıklamalar yaptı.



Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "İnanılmaz üzücü bir son oldu bizim için. Maçın 1-1'e kadar olan bütün bölümünü çok iyi oynadık. Biraz sakin olsaydık bence 2 ve 3. golü bulabilirdik. Baskılarımız çok iyiydi. İlk yarıda bir duran toptan pozisyon verdik. Onun dışında bütün kontrol bizdeydi. 1-0'dan sonra o golü yemememiz gerekirdi. Son dakika inanılmaz bir şans geldi. Kaleci mükemmel çıkardı. Bizim bunu normalde buraya bırakmamamız gerekiyordu. Turu sonuna kadar hak etmiştik." dedi.



"HAYAT DEVAM EDİYOR"



Lige odaklanacaklarını söyleyen Atan, "Hayat devam ediyor. 4 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. Kasımpaşa maçına hazırlanıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Seneye tekrardan Avrupa'ya gitmek için iyi performans göstermemiz gerekiyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kafamızı kaldırıp Kasımpaşa maçına hazırlanacağız." diye konuştu.



"TEKNOLOJİYE GÜVENECEĞİZ"



Yedikleri golde ofsayt olup olmadığıyla ilgili ise genç teknik adam, "Yediğimiz golde teknolojiye güvenmek gerekiyor. Oyuncunun omuzu önde gibi gözükse de Opoku'nun ayağı da bozuyor gibi. VAR'a ve teknolojiye güvenmekten başka çare yok." açıklamasını yaptı.



