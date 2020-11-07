Çağdaş Atan: "Trabzon büyük takım reaksiyonu verdi"

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan: 'Trabzon büyük takım reaksiyonu verdi'
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07 Kasım 2020 18:33
Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un doğru bir 11 ile sahaya çıktığını ifade eden Atan, "Trabzonspor doğru 11 çıkarmıştı. Bize orta sahada iyi pres yaptılar. İkinci yarı duran topla öne geçtik. Bizim gibi bir takımın yememesi gereken bir gol yedik" dedi.

BÜYÜK TAKIM REAKSİYONU

Alanyaspor'un oyun olarak hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Atan, "Kendi adımıza söylüyorum, dağ fare doğurdu oyun olarak. Beklediğimzi oyunu oynayamadık. Atletizmimiz eksikti, önde agresif olamadık. Trabzonspor'dan büyük takım reaksiyonu bekliyorduk. Oyunun son anlarında 3-4-1-2'ye döndük. Sağ taraftan güzel ataklar yaptık. Oyunun hakkı beraberlikti" şeklinde konuştu.



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