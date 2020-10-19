Çağdaş Atan: 'Şampiyonluğa oynamak istiyoruz'

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak istediklerinin altını çizen Çağdaş Atan, "Şampiyonluk büyük kelime. Şampiyonluğa oynamak büyük cümle. Bu cümleyi kurmaktan korkuyor muyuz? Asla. Son analiz toplantısında aynı cümleleri kurduk. Devamlılık önemli. Biz şampiyonluğa oynamak istiyoruz." dedi.



Şampiyonluk hayali kurduklarını basın toplantısında da aktaran Çağdaş Atan, "Alanyaspor olarak devamlı gelişerek geliyoruz. 'Şampiyonluk' büyük bir kelime, 'Şampiyonluğa oynamak' büyük bir cümle. Bunları kelimeyi ve cümleyi ağzımıza almaktan asla korkmuyoruz. Son analiz toplantısında da aynı cümleleri kurduk. Bu maç bizim için bir seviye maçıydı ve seviyemizi gördük. Tabii ki devamlılık önemli. Takımımız zirveye oynamak istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Sivasspor gibi ciddi rakiplerimiz var. Yarışmacı ve zirvedeki takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk kelimesi de Alanyaspor olarak ağzımıza yakıştığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



