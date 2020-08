Çağdaş Atan: 'Papiss Cisse kalsın istiyoruz'

Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan, imza töreninden kısa süre sonra TRT SPOR'da yayınlanan "Gündem Futbol Transfer" programına özel açıklamalar yaptı.



Bu görev öncesi Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yaptığını hatırlatan Atan, şunları ifade etti:



"Sergen Yalçın ile Alanyaspor'da iyi işler yapmıştık. Kendisinin Süper Lig'de görev yapan 2. yardımcısı olacağım. Hoca, takım bulduğumda bu fırsatı bana tanıyacağını söylemişti. Doğru yer geldiğinde kullanmamı her zaman söyledi. Alanyaspor ligin yükselen değeri, bu fırsatı kaçıramazdık. Artık Alanyaspor'a konsantre olmuş durumdayım. Bundan sonrası Sergen hoca ve ekibinin işi. Futbolda her gidenin yeri dolar. Sergen hocanın, takımı şampiyonluğa oynatacağına inanıyorum."



Beşiktaş'a iyi hizmetler verdiğini düşündüğünü, taraftarın da gönlünü aldığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Atan, "Genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak gibi bir amacım var" diye konuştu.



"Cisse ile devam etmek istiyoruz"



Çağdaş Atan, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Senegalli forvet Papiss Cisse ile ilgili de konuştu.



Atan, "Cisse çok değerli ve önemli bir futbolcu. Birlikte de çalıştığım bir oyuncu. Her sene 18-20 gol atan bir sntrafor. Sözleşmesi şu anda bitmiş durumda. Herşey onun elinde. Başkanımız da bugün söyledi; devam etmek isterse kapılarımız sonuna kadar ona açık. Halihazırda onun yerini dolduracak kaliteli forvet arayışımız sürüyor. Cisse olmazsa iki tane kaliteli yabancı forvet, olursa alternatif bir forvet transfer edeceğiz" dedi.