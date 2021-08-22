Çağdaş Atan: "İki duran top moralimizi bozdu"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Altay maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan: 'İki duran top moralimizi bozdu'
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22 Ağustos 2021 02:10
Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Altay'a 4-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, duran toplardan yedikleri iki golün planlarını bozduğunu söyledi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, maça harika bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.

Golü yedikleri dakikaya kadar çok iyi oynadıklarını ifade eden Atan, "Bu süreçte 2 tane gol pozisyonumuz vardı. Maç bize farklı sinyaller veriyordu ama kırmızı karttan sonra yeni bir takım olmamız, saha içinde bir kişi eksik kalmamız bizi gerçekten hırpaladı. Onun üzerine 0-0'lık skoru uzun devam edebilseydik 10 kişiyle sahadan iyi bir sonuçla ayrılabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak iki tane duran top golü bütün planlarımızı bozdu." dedi.

İkinci yarıya hamle ile başladıklarını anlatan Atan, "Bence olumlu tepki verdi oyuncular ama 49'uncu dakikada çıkarken kaptırdığımız bir top bizi 3-0'ı geriye götürdü. 3-1'den sonra yine bir iki tane pozisyonumuz vardı. 10 kişi devam ederken hala umutluyduk. Ama 9 kişi kaldıktan sonra iyice umutlarımız kayboldu ve maçı kaybettik" diye konuştu.


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