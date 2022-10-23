Çağdaş Atan: 'Hedefimiz 6-8 içinde bitirmek'

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Çağdaş Atan, Kasımpaşa deplasmanının zorluğuna dikkati çekti.



Rakiplerine iyi çalıştıklarını vurgulayan Atan, "Kasımpaşa deplasmanı atmosfer olarak, rakip takımın koşucu oyuncularıyla zor bir deplasman. Çok net pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum, rakip için biraz karambol oyunu oldu. İlk yarı 3, ikinci yarı 2-3 pozisyon yakaladık. Oyunu daha erken koparabilirdik ama bu zor deplasmanda maç kazanmak çok önemliydi." ifadelerini kullandı.



Taraftarlardan Türk oyunculara daha fazla sağduyulu davranmaları ricasında bulunan Atan, şunları kaydetti:



"19 puandayız. Yukarıya tutunma hedefimizi söylemiştik. Sezon başında çok hayal etmediğimiz bir konumdayız. 10 haftada 3 tane şampiyon olmuş rakiple oynadık. Önümüzdeki 3 maçı da iyi çalışıp dünya kupası arasına ilk 8 pozisyonunda kalarak girmek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Biz oyunun gücüne inanıyoruz. Bazı bölgelerde eksiklerimiz var. Özellikle stoper ve sol bekte eksiğiz, birer oyuncuyla devam ediyoruz. Şu an bulunduğumuz yer çok iyi. Amacımız ilk 6-8'de kalmak ama bu, sezon başı bakılınca çok gerçekçi değil. Devre arası belki transferi açamayabiliriz. İkinci yarı için kredi topluyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerekiyor."





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