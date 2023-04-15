Çağdaş Atan: 'G.Saray müthiş sezon geçiriyor'

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray karşılaşması sonrası maçı değerlendirdi.



Sarı kırmızılı rakiplerini tebrik eden Çağdaş Atan, Galatasaray'ın müthiş bir sezon geçirdiğini belirterek şu sözleri kullandı:



"Maça iyi bir giriş yaptık. Ama çok basit goller yedik. Galatasaray'ın kalitesi ağır bastı. Onları kutluyum. Oyuncularıma da söyledim, onlar müthiş bir sezon geçiriyor. Devam edeceğiz, yapacak bir şey yok." sözlerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çağdaş Atan, "Söylenecek fazla bir şey yok, ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşabileceğimiz tek kısım, maçın ilk 15 dakikasında iyi ataklar geliştirdik. Son haftalarda maç kazanıyoruz ama çok kolay goller yemeye başladık. Bireysel hatalar ön plana çıkmaya başladı. Daha fazla çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.



Galatasaray'ın ilk golünden sonra oyunun şeklinin değiştiğini anlatan Atan, "1-0'dan sonra Galatasaray'ın kalitesi sahada çok fazla ağır bastı. Burada çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Seyirciyle beraber çok coşkulu oynuyorlar. İkinci yarı zaten çok yapabilecek bir şeyimiz kalmadı, sadece skoru korumaya çalıştık. Oyuncularımız müthiş bir sezon geçiriyor. Bizim şimdi ayağa kalkıp, çarşamba günkü Kasımpaşa maçına konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Çağdaş Atan, bir soru üzerine Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maça ideale yakın bir kadroyla çıktıklarını belirterek, "Fenerbahçe maçında as kadroya yakın bir kadroyla oynadık. Fenerbahçe maçında rotasyon yaptığımı kim nasıl düşündü bilmiyorum ama ideale en yakın kadromuzla sahadaydık. Sadece orada kalede Bilal'i değil de Cenk'i oynattım." değerlendirmesinde bulundu.





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