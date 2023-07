Çağdaş Atan'dan transfer uyarısı!

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, henüz açılamayan transfer tahtası sebebiyle moralsiz.



Atan, sezon hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk kamp dönemini verimli geçirdiklerini kaydetti.



Hazırlık kapsamında yapılan İstanbulspor maçında da mevcut oyuncu grubunun elinden geleni yaptığını ve maçı 3-2 kazandığını aktaran Atan, "Çok yoğun, fiziksel ve taktiksel olarak oyuncularımızdan çok şey talep ettiğimiz bir kamp oldu. Buna karşın oyuncularımız taleplerimize gerçekten çok iyi cevap verdi. Üç günlük ara veriyoruz, 23 Temmuz'da yine başlayacağız." dedi.



Atan, Ali Karimi'nin dünkü hazırlık maçında ufak bir problem yaşadığını ancak 2. kamp döneminde takımla birlikte çalışacağını kaydetti.



Geçen yılın kadrosundan 8 oyuncunun takımdan ayrıldığını vurgulayan Atan, şunları kaydetti:



"Mutsuzum, mutsuz olduğumu söyleyebilirim. Hadi diyelim transfer bir süreç, evet. Oyuncularla görüşülür, bu iş zaman alır, bunun prosedürleri vardır, pazarlık aşaması vardır, ikna aşaması vardır. Maalesef biz daha henüz tahtayı açıp oyuncularla görüşme veya süreci yönetme durumuna bile gelemedik. Şu an buradaki oyuncu grubu bugüne kadar özveriyle çalışıp kendilerinden istenilen her şeyi yaptı. Buradaki oyuncularım oluşturmak istediğim kadronun iskeleti. Onlardan çok memnunum. Geçen sezon umutla bakılmayan bir kadroyla lige başladık. O kadrodan da 8 kişi takımdan ayrıldı. Elimizdeki kadronun üzerine buradaki oyuncuları rekabete sokabilecek, Kayserispor'u lig yarışında, puan tablosunun üst sıralarında tutabilecek en az 5 oyuncuya ihtiyacımız var. Geç kaldığımızı söyleyebilirim. Transferlerimiz ilk kampa yetişmedi ve ayın 23'ünde başlayacak ikinci kamp dönemine de yetişmesi çok zor görünüyor. Yeni oyuncuları görmek istiyoruz. Maalesef henüz bu aşamayı gerçekleştirememiş durumdayız."



Atan, mücadeleci bir yapısı olduğunu ve ekibiyle Kayserispor'da kalmak için çaba gösterdiğini söyledi. Kayserispor'da hayallerini gerçekleştirmek istediğini vurgulayan Atan, şöyle devam etti:



"Ben ve ekibim Kayserispor'un başında olmak için çok çabalıyoruz. Burada olmak için çok mücadele ediyoruz ama süreç maalesef istediğimiz gibi ilerlemedi. Elimizde iyi bir kadro var ama 38 maçın oynanacağı ligi bu ekiple tamamlamamız mümkün değil. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Mutsuzum. Çünkü bu kampı yeni transferlerle geçirmek bizim için çok önemli. Transferler ne kadar geç gelirse bizim önümüzdeki sezonda başarılı olmamıza o kadar sekte vurur. Çünkü biz beraber çalışmaya, tekrara, çok çalışmaya inanan bir antrenör grubuyuz. Oyuncularla ne kadar az tekrar yaparsak lig başlamadan bizim için o kadar kötü. Maalesef şu an aramıza hiçbir oyuncu katılmadı ve tekrar sayımız sıfır. Ben ve ekibim Kayserispor taraftarıyla filizlendirdiğimiz hayali yaşatmak için çok çabalıyoruz. Umarım şartlar o yönde gerçekleşir. Biz de hem hayallerimizi gerçekleştiririz hem de görevimizin başında oluruz."



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR



Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerde yapılan antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.



Hazırlıklarına 3 gün ara verecek sarı-kırmızılı ekip, 23 Temmuz'da yeniden toplanacak.