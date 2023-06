Çağdaş Atan'dan transfer açıklamaları

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kulübün transfer tahtasının kapalı olmasına ilişkin, "Transfer tahtasının açılacağı, bu sayede yeniden hayaller kurabilecek kadro yaratabileceğimiz sözünü aldık. Fakat bu söz, kampa yeni kadromuzla girebileceksek anlam kazanacak." ifadelerini kullandı.



Çağdaş Atan, yazılı açıklamasında, Kayserispor'da çalışma kararı aldığında kulüp yönetiminin, takımın durumu hakkında kendisine karşı çok dürüst davrandığını belirtti.



"HEPSİYLE GURUR DUYDUK"



Transfer yasağına rağmen geçen sezon tüm şehir olarak kenetlendiklerini vurgulayan Atan, şunları kaydetti:



"Tüm oyuncularımızı farklı yerleşimlerde, başka pozisyonlarda kullandık. Hepsi aslanlar gibi elinden geleni yaptı. İsimlerini teker teker yazıp geçmek içime sinmiyor ancak takım içinde seviye atlayan o kadar çok oyuncumuz var ki. Hepsiyle gurur duyduk. Hepsi de en üst seviyenin büyük oyuncuları olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Sezon içinde sadece Onur Bulut değil, ilk 11'den dört oyuncumuz ayrıldı. Eksildikçe çoğaldık, bir arada durdukça büyüdük. Depremi yaşadık, haftalarca tesislerde birlikte kaldık. Yetmedi, sahada kazandığımız puanların silinmesine tanıklık ettik. Ceza geldi, alın teriyle kazandığımız puanları sildiler. Biz hiç umursamadık. Oyun oynadık, oyunumuz her gün büyüdü."



"KAYSERİSPOR TARAFTARI BAŞARDI"



Atan, göze hoş, keyifli bir futbol izlettirmeyi felsefe edindiklerini ve bunu da başardıklarını bildirdi.



Futbolun dizilişlerden bağımsız olduğunu, güzel oynamak için bir felsefe uğruna birlikte hareket edebilmenin her şeyin üstünde yer aldığını bağırdıklarını anlatan Atan, şu görüşlerini paylaştı:



"Takım yeteneğimiz, kadromuzun yetenek toplamının üstüne çıktı. Bunu idmanda ter döken oyuncularımız başardı. O oyunculara destek olan kulüp personelimiz başardı. Gece gündüz çalışan teknik ekibimiz başardı. Zor şartlarda kulübe kaynak yaratmaya çalışan yönetimimiz başardı. Her düştüğümüzde bizi ayağa kaldıran Kayserispor taraftarı başardı. Sezon bitti, değerli yönetimimizle oturduk konuştuk. Aramızdan daha da çok ayrılan olacak. Transfer tahtasının açılacağı, bu sayede yeniden hayaller kurabilecek kadro yaratabileceğimiz sözünü aldık. Fakat bu söz, kampa yeni kadromuzla girebileceksek anlam kazanacak. Aksi halde kaynaklarımızı boşa harcamış olacağız." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.





