Çağdaş Atan'dan flaş Edin Karzev açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası son 32 turu eşleşmesinde Boluspor eleyen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan yıldız oyuncusu Edin Karzev hakkında gelen soruya yanıt verdi.



Atan, "Sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlatılan İsrailli futbolcu Eden Karzev ile son zamanlarda konuştunuz mu ve gelecekte Başakşehir'de oynamasını bekliyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Var olan gelişmelerin ardından kendisiyle konuşmadım. Bildiğim kadarıyla başkanımız ve yönetim kurulumuz oyuncuyla yaşanan sorunu çözmeye çalışıyorlar. Kulübümüzü ve futbolcuyu düşünmemiz lazım. Hassas bir durum. Yaptıklarımız ve yapmadıklarımız hususunda dikkatli olmamız lazım ve bu sorunu çözmeliyiz. Karzev ile konuşmadım. Ama onun da üzgün olduğunu biliyorum. Hassas bir konu. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bütün futbolculara sosyal medya hesabından bu tür paylaşımlar yapmamalarını söylemiştik. Ama o bir paylaşımda bulundu."



"Ben savaşa karşıyım, sivillerin çocukların masum insanların öldürülmesine karşıyım. Umarım yakında sona erer ve tüm dünya barış içinde yaşar." diyen Atan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sadece kendimizi düşünmememiz lazım ve sosyal medya hesabından paylaşım yaparken gerçekleri de görmeliyiz. Karzev sosyal medya hesabından paylaşım yaparken dikkatli olmalı. Kendi ülkesini, ailesini düşünüyor olmasına saygı duyuyorum ama nerede yaşadığını, nerede oynadığını bilmesi ve saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Karzev'e kırgın değilim ama hepimiz yaptıklarımız konusunda dikkatli olmalıyız."



