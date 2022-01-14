Çağdaş Atan'dan Altay'a ret!

Altay ile görüşen teknik direktör Çağdaş Atan, kulübün teklifini geri çevirdiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan'dan Altay'a ret!
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14 Ocak 2022 17:24
Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Altay ile görüşmeler yapan Çağdaş Atan, anlaşamadığını duyurdu.

A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan Çağdaş Atan, "Sabah Sayın Başkanın daveti üzerine İzmir'e geldik. Ekibimle beraber bir sunum yaptık, oynatmak istediğimiz futbolu ve projelerimizi anlattık. Ancak ne yazık ki kulübün şu anki şartları, hayalini kurduğumuz değişiklikleri yapmaya uygun değil. Bu yüzden hem altyapısından yetiştiğim kulübüm Altay'a zarar vermemek, hem de yönetimin önünü açmak adına bu değerli teklife olumlu yanıt veremedim." dedi.

Genç teknik adam, "Çok kaliteli geçen görüşmeler sonrasında dostane şekilde ayrıldık. Herkes için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, bu gelişme üzerine rotasını Yalçın Koşukavak'a çevirdi.

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