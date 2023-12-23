Çağdaş Atan: 'Daha farklı olacak'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.



Sözlerine şehit haberleriyle ilgili olarak başlayan Çağdaş Atan, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu vatan için canını veren kahramanlarımızı unutmayalım" dedi.



Atan maçla ilgili, "Maça gelecek olursak, ilk yarı ve ikinci yarı hikayesi olan bir maçtı. İlk yarıda baskıyı yanlış planlamışız. İlk yarı gereğinden fazla topu rakibe verdik. İkinci yarıda adam adama dönerek, bire biri bularak iyi baskılar yaptık. Uğurcan'ı uzun topa zorladık. Daha hayal ettiğimiz oyun oldu. Zor bir oyun vardı sahada. Oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarıda oyun bize geldi bence. Gol ve çalıştığımız pozisyonları bulmak bizi mutlu etti. Son dakikada karambolde kaybedebilirdik de bence beraberlik maçın hakkıydı. Gelişmeye devam ediyoruz. Devre arasında güçlenerek devam edeceğiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Biraz geç oldu belki ama aldığımız durumdaki psikolojiyi düzeltmek ve oyunu oturtma biraz zaman aldı. Yönetim ve başkanımız destek oldu bu süreçte. Devre arasında güçlenerek ikinci yarıda daha farkı bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum" sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama ile derin üzüntüye boğulduklarını belirterek, "Vatan için canını veren kahramanları asla unutmamalıyız. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Yeni yıl geliyor. Huzurlu, güvenli her zamankinden daha güçlü bir Türkiye olsun istiyorum. Birbirimize daha çok sarılalım, mutlu günler olsun." ifadesini kullandı.



Karşılaşmayla ilgili "Hikayesi olan bir maçtı." diyen Atan, şunları söyledi:



"Oyuna kafa yoran iki teknik direktör vardı. Pres yaptık. İyi durduk, pozisyon vermedik. Golü yedik. Ama öncesinde de organize harika bir gol attık. Bu bizi çok mutlu etti. İkinci yarı baskılar sonrasında Uğurcan çok fazla uzun topa maruz kaldı. Oyun bize geldi. Figueiredo 2 tane, Serdar ile arka direkte pozisyonlar yakaladık. Maçın hakkı beraberlikti. Oyuncularıma son haftalardaki reaksiyonlarından dolayı teşekkür ediyorum."





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