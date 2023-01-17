Çağdaş Atan. 'Bizim için mutlu biten kötü maç!'

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u eledikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Çağdaş Atan saha zemininden kaynaklı kötü bir oyun olduğunu dile getirdi.



Çeyrek finale yükseldikleri için sevinçli olduklarını ifade eden Atan, "Mücadele boldu. Sonuçta biz kazandık. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. İki iyi gol bulduk. Bizim için mutlu biten ama kötü bir maç oldu. Oyuna aldığımız oyuncuların asist yapması, gol atması sevindiriciydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.





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