Çağdaş Atan: 'Bireysel hatalar damga vurdu'

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-2 yenildi.



Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Zor bir maç oynadık. 26 puan yaptığımızda çok rahatlayacağımız bir maç olacak diye düşünüyorduk ama karşılaşmaya 1-0 yenik başladık. Sonrasında kısa bir sürede 2. golü yedik. Bugün maça damga vuran şey bireysel hatalar oldu. Oyuncularım 15-16 hafta boyunca iyi oynayarak bugüne geldi. Bugün kötü oynama kredisini kullandı. Kafamızı kaldıracağız. Yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ