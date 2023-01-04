Çağdaş Atan: 'Bireysel hatalar damga vurdu'

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-2 yenildi.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Zor bir maç oynadık. 26 puan yaptığımızda çok rahatlayacağımız bir maç olacak diye düşünüyorduk ama karşılaşmaya 1-0 yenik başladık. Sonrasında kısa bir sürede 2. golü yedik. Bugün maça damga vuran şey bireysel hatalar oldu. Oyuncularım 15-16 hafta boyunca iyi oynayarak bugüne geldi. Bugün kötü oynama kredisini kullandı. Kafamızı kaldıracağız. Yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Zor bir maç oynadık. 26 puan yaptığımızda çok rahatlayacağımız bir maç olacak diye düşünüyorduk ama karşılaşmaya 1-0 yenik başladık. Sonrasında kısa bir sürede 2. golü yedik. Bugün maça damga vuran şey bireysel hatalar oldu. Oyuncularım 15-16 hafta boyunca iyi oynayarak bugüne geldi. Bugün kötü oynama kredisini kullandı. Kafamızı kaldıracağız. Yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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