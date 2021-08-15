Çağdaş Atan: 'Bir oyuncumuz daha büyük takıma gidiyor'

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bir oyuncularının daha Türkiye'nin 4 büyük takımından birine gitmek üzere olduğunu belirtti.



Birçok oyuncuyu gönderdiklerini kaydeden Atan, "1 sene içinde geldiğimizden beri 8-9 oyuncumuz Türkiye'de büyük takımlarda, belki biri de aday, gitmek üzere olabilir. Yazılıyor, çiziliyor, ben dillendirmeyeyim fazla. Şu anda bizim oyuncumuz, sözleşmeyi de uzatmak istiyoruz. Oyuncu bizden çıkıyorsa bir bonservisle çıkmalı. Bu kadar oyun, bu kadar sistem, oyuncuyu parlatan bir kulüp için bedelle gitmesi gerekiyor oyuncuların. İyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz ama kafamızda soru işaretleri var yeni kadro için." dedi.



Sistemli oynayacaklarını belirten genç hoca, "Çağdaş Atan'ın takımının bir sistem, bir hoca takımı olduğunu göstermek istiyoruz. Sürekli oyunu, oyuncu üzerinden okumadığımızı anlatmaya çalıştık. Tabii büyük değişim yaşadık. Kadro olarak hala eksiğiz. 3-4 transfer yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



BAHSEDİLEN İSİM; SIOPIS



Uzun süredir aradığı ön liberoyu Alanyaspor 'da bulan Trabzonspor, Manolis Siopis için bir süre önce nabız yoklamıştı. Bordo Mavililer, Yunan yıldız için Güney ekibiyle resmi görüşmelere başladı. Turuncu-Yeşilliler, 1 sene sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıkları 1.5 milyon Euro'dan açtı. Ancak Trabzonspor 'un ilk teklifi 800 bin Euro oldu.



Akdeniz ekibi bu teklif üzerine takas önerisiyle geldi. Bu doğrultuda da Yusuf Sarı ile Abdulkadir Parmak'ın isimleri geçti. Ancak Trabzonspor'un şimdilik takas formülünü düşünmemesi nedeniyle görüşmelere rakamlar üzerinden devam etmek istediği öğrenildi.







