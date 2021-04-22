Çağdaş Atan: 'Algılar üretildi, konuşacağım'

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK'yı 3-2 yendikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Kendileri üzerine algı yapıldığını belirten teknik adam, "Kapanan savunmaları açamıyoruz, geriye düştüğümüzde çeviremiyoruz diye bir algı vardı, 18 puanla ligde geriye düştüğümüz maçları en çok çeviren takımız. Etrafımızdaki takımların hepsi mutlu, bizde formsuzluk, baskı varmış gibi gösteriliyor. İlk Fenerbahçe maçından beri flaş röportajlara gelmiyorum, basın toplantılarına gitmiyorum. Konuşmadığımızda algılar üretildi, konuşmaya karar verdik." dedi.



Devre arasında transfer yapmayan tek takım olduklarını da vurgulayan genç hoca, "Ligin ilk yarısı bittiğinde iyi konumdaydık ama o andan sonra bir tek Alanyaspor transfer yapmadı, üstüne üstlük Bakasetas'ı kaybettik. Bazen kalite problemi yaşadığımız oldu, onu da dinamizmle, 8 numaralarımızı half spacelere koşturarak çözmeye çalıştık ve çözümler bulduk. Büyük maç yok, belki biraz bizden bahsederler. Önemli pozisyonlara giriyoruz, deplasmanda da ağırlık koymak istiyoruz. Bakasetas gittikten sonra ilk 5'te olmamızı hayal görenler olabilirdi ama biz yarışın içindeyiz. Oyunu hiçbir zaman oyuncu üzerinden okumadım, okusaydım Bakasetas gittiğinde veryansın ederdim. Aksine. Berkan, Umut, Ahmet, Efkan gibi oyuncuları kazanıp, hem ileride bonservis geliri, hem de yarışmacı takım olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"BİZİM İÇİN 5 MAÇ KALDI"



Sezon boyunca iyi işler yaptıklarını kaydeden Atan, "Bizim için 5 maç kaldı. 5 final maçının hepsinin hikayesi olacak. Düşme ve şampiyonluğa oynayan takımlarla oynayacağız. O yüzden aynı ciddiyetle devam edip, kazanabildiğimiz kadar maç kazanacağız." ifadelerini kullandı.



Ara transfer döneminde rakiplerinin kadrolarını güçlendirdiğini, kendilerinin ise en iyi oyuncuları Bakasetas'ı kaybettiklerini hatırlattı.



Bakasetas varken de bir iki oyuncu almayı düşündüklerini belirten Atan, şunları söyledi:



"Sonra oyuncu almadık. Tabii ki kulübün ekonomik politikası, saygı duymak zorundayız. Bu konuda serzenişimiz olmadı. Önde çok kaliteli bir oyuncu kaybettik. Bir de onu rakibimize verdik. Bizden hem Bakasetas'ı aldılar hem de yerimizi aldılar. Biz bunu başka şeylerle kapatmaya çalıştık; dinamizmle başka oyuncularla... Umut'a, Efkan'a daha çok şans vermeye başladık. Berkan'ı görüyorsunuz, gelişimi her geçen üzerine katarak gidiyor. Bizim için 4-5 milyon avroluk bir oyucu. Bunlar Alanyaspor için kazanç."



Alanyaspor'un ligde zaman zaman farklı oyunlar denediğini ifade eden Atan, kendilerini seneye hazırlamaya çalıştıklarını vurguladı.



Gelecek sezon zirve mücadelesinde yer almak istediklerini anlatan Atan, oyuncularının da maçlarda iyi reaksiyon verdiğini aktardı.



Atan, kariyerinin en stresli maçlarından birinin bugün geride kaldığını ifade ederek, "Oyuncularıma bunun altından kalkmam için bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Ancak ne sevinmeye ne de üzülmeye zaman var. Üç gün sonraki Başakşehir maçını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



