Çağdaş Atan: '3 oyuncu almayı planlıyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, kupada hedeflerinin final olduğunu söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, "Turu atladığımız için çok mutluyuz. Amacımız kupada gidebildiğimiz kadar gidebilmek, finale uzanmak. Bu takım geçen sene kupada final oynadı. Başakşehir kurulduğundan bu yana 10 yılda 8 kere Avrupa'ya gitmiş, kupa bunun için en kolay yollardan biri. Çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Rotasyon yapıp, iyi oynayarak sonuçlar almak bizim için çok önemli. 22 tane oynamaya hazır oyuncum var. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde final gibi bir Karagümrük lig maçı var. Oraya hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



"3 OYUNCU ALMAYI PLANLIYORUZ"



Atan, ilk kez Başakşehir forması giyen yeni transferleri Josef de Souza'nın durumu hakkında ise, "Josef en son maçını ağustos sonu oynadı. Ondan sonra ameliyat geçirdi ve takım antrenmanı yapmadı. Süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Çok genç bir oyuncu değil hemen yüklenemiyoruz. İyi iletişimiz var, çok iyi niyetli. Bazı bölümlerde fiziksel bazı bölümlerde taktiksel antrenmanlara katılıyor. Sanırım 15-20 gün içinde kapasitesini yüzde 70-80'e çıkarmış bir Josef izleyebiliriz. Yavaş yavaş, süre vererek onu hazırlamaya çalışacağız. En az 15 güne daha ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.



Transfer planları hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, "Bir orta saha ve kanat oyuncusuyla ilgili isteğimiz var. Olursa sol bek konusunda alternatif oluşturabiliriz. Olmazsa yapacak bir şey yok ama olursa bir sol bek, bir orta saha ve bir kanat oyuncusu almayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.



