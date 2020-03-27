Çağatay Ulusoy'dan Kovid-19'a önlem: Kapandı

Koronavirüs salgınının etkisini iyice arttırmasının ardından birçok ünlü kendini karantinaya aldı.

Çağatay Ulusoy'dan Kovid-19'a önlem: Kapandı
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27 Mart 2020 15:34
Koronavirüs salgınının etkisini iyice arttırmasının ardından birçok ünlü kendini karantinaya aldı. Bu isimlerden biri de Çağatay Ulusoy oldu.

Takvim'in haberine göre; eşi Başak Dizer'le Kemerburgaz'daki evlerinde kendilerini koruma altına alan Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden giden Ulusoy, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın'la birlikte Zekeriyaköy'deki villasına kapandı.

Bahçeli villasında sevgilisiyle kalan Çağatay Ulusoy, bahçesinde zaman geçiriyor. Besteler yapan Ulusoy, bir yandan senaryo yazıyor. Duygu Sarışın da karantina günlerinde sağlıklı yemekler yapıyor.

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