ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN (AVATAR) KİMDİR? Avatar Atakan boyu kilosu kaç aslen nereli?

Çağan Atakan Arslan Survivor All Star 2022 yarışmacısı geçmiş dönemde büyük başarı yakalamış ve yarışmanın fenomenlerinden birisi olmuştu. Çağan Atakan Arslan kimdir, Çağan Atakan Arslan kaç yaşınde nereli Çağan Atakan Arslan boyu kaçtır soruları Survivor 2022 izleyenlerin merak ettiği konuların başında geliyor.

13 Ocak 2022 15:59
ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN (AVATAR) KİMDİR? Avatar Atakan boyu kilosu kaç aslen nereli?
2022 Survivor All Star yarışmacısı Çağan Atakan Arslan kimdir açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Çağan Atakan Arslan'ın nereli olduğu, Çağan Atakan Arslan mesleği ve doğum yeri, Çağan Atakan Arslan özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in rekortmen yarışma programı Survivor 2022 All Star olarak bilinen yarışmada parkurlar, atlamalı ve atmalı bölümler olmak üzere heyecan dorukta olacak.

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN (AVATAR) KİMDİR?


27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

AVATAR ATAKAN BOYU KİLOSU KAÇ?

Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan 188 cm boyundadır ve 82 kilodur. 

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SURVIVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI

Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle: 

ÜNLÜLER TAKIMI

Adem Kılıçcı
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Birsen Bekgöz
Çağan Atakan Arslan
Elif Gören
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Sercan Yıldırım

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Anıl Berk Baki
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Berna Keklikler
Evrim Keklik
Gizem Kerimoğlu
Gökhan Keser
Hikmet Tuğsuz
Nisa Bölükbaşı
Ogeday Girişken
Seda Ocak
Sude Burcu
Yasin Obuz

SURVIVOR 2022 ALL STAR NEDİR?

Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.

Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.


SURVIVOR İLK BÖLÜM NE ZAMAN

2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak.

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