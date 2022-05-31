CAF Şampiyonlar Ligi'nde zafer Casablanca'nın

CAF Şampiyonlar Ligi Finali'nde Wydad Casablanca, Al Ahly'i 2-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CAF Şampiyonlar Ligi'nde zafer Casablanca'nın
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31 Mayıs 2022 00:06
CAF Şampiyonlar Ligi Finali'nde Wydad Casablanca ile Al Ahly karşı karşıya geldi.

Wydad Casablanca, Zouheir El-Moutaraji'nin 15 ve 48. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan Al Ahly'de Rabia Ramy, 90. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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