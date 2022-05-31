CAF Şampiyonlar Ligi'nde zafer Casablanca'nın

CAF Şampiyonlar Ligi Finali'nde Wydad Casablanca ile Al Ahly karşı karşıya geldi.
Wydad Casablanca, Zouheir El-Moutaraji'nin 15 ve 48. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.
Öte yandan Al Ahly'de Rabia Ramy, 90. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Wydad Casablanca, Zouheir El-Moutaraji'nin 15 ve 48. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.
Öte yandan Al Ahly'de Rabia Ramy, 90. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ