CAF finallerine koronavirüs engeli

CAF, koronavirüs sebebiyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası finalinin ertelendiğini açıkladı.

Haber; AA
CAF finallerine koronavirüs engeli
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18 Nisan 2020 22:01
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası final maçlarının ertelendiğini duyurdu.
CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 Şampiyonlar Ligi'nin 29 Mayıs ve Konfederasyon Kupası'nın 24 Mayıs'ta oynanması planlanan final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

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