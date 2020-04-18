CAF finallerine koronavirüs engeli

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası final maçlarının ertelendiğini duyurdu.
CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 Şampiyonlar Ligi'nin 29 Mayıs ve Konfederasyon Kupası'nın 24 Mayıs'ta oynanması planlanan final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.
Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.