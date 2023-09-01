Cadiz 10 kişi kalan Villarreal'i ezip geçti

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Cadiz, sahasında Villarreal'i konuk etti.



Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan karşılaşmayı Cadiz 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Maçın 10. dakikasında Sörloth'un golüyle öne geçen Villarreal'e Cadir 18'da RAmos ve 30'da Machis'in golleriyle cevap verdi ve ilk yarıyı önde tamamladı. 50. dakikada Machis bir gol daha atarak skoru 3-1'e getirdi ve ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.



Öte yandan Villarreal'den Pedraza 22'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla Cadiz 7 puana yükselirken Villarreal ise 3 puanda kaldı.



