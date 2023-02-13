Çadır üreticilerinden deprem bölgesi için yoğun mesai

Depremler nedeniyle evlerinden olan depremzedelerin hem barınma hem ısınma ihtiyacını acil şekilde karşılamak için "izolasyonlu çadır" üretimine hız verildi.Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çadır üretim tesisi bulunan Atilla Güleçyüz, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren çift vardiya koyduklarını ve depremzedelere çadır yetiştirebilmek adına aralıksız çalıştıklarını söyledi.Fabrikasının, normal şartlarda günlük 150 çadır üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Güleçyüz, deprem sebebiyle yaptıkları acil toplantının ardından bu sayıyı 4 kat artırdıklarını bildirdi.Güleçyüz, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla günde 600 çadır üreterek deprem bölgesine sevkettiklerini dile getirdi.Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, diğer yardım kuruluşları, TUSAŞ ve yardımsever iş insanlarının aracılığıyla da bölgeye çadır gönderdiklerini ifade eden Güleçyüz, şöyle konuştu:"İnsanlar bizi ya arkadaşları vasıtasıyla ya da internetten buluyor, telefonla siparişlerini veriyorlar. Üretimlerini gerçekleştirip onları haberdar ediyoruz. 10 hayırseverin çadırını bir araçta toplayabiliyoruz, biz de üzerine bir şeyler katarak hep birlikte bir tır hazırlayıp gönderiyoruz. İlk gün bir tır yani 150 takım çadır göndermiştik, şimdi günde 4 tır hareket ettirmeye başladık. Şu ana kadar deprem bölgesine 5 bin çadır gönderdik. Bugün de tırlar yükleniyor. Hala göndermeye devam ediyoruz. Ay sonuna kadar bu hızda devam edeceğiz. Üretim, öncelikle fabrikamızda devam ediyordu ama bahçeye 'showroom' maksatlı kurduğumuz çadırları atölye haline getirdik, onların içinde de üretim yapıyoruz. Bir fabrikamız daha var, faaliyete aldık, orada da üretim yapacağız."Güleçyüz, bu süreçte hem geç gelmesi hem de aşırı zamlanması nedeniyle sadece demir bölümünde sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, branda izolasyon bölümünde partnerlerinden ciddi destek aldıklarını anlattı.Deprem bölgesine gönderdikleri çadırların özelliklerine ilişkin de bilgi veren Güleçyüz, 24 metrekarelik çadırlarda ortalama 8 kişilik bir ailenin yaşayabileceğini belirtti.Güleçyüz, çadırın izolasyonlu ve içinde soba yakılabilecek şekilde kış şartlarına uygun olduğuna dikkati çekerek, "İzolasyonu sayesinde, içinde bir saat soba yandığı zaman yaklaşık 4-5 saat ısısını muhafaza edebiliyor. Bu çadır, bilen biri tarafından 15-20 dakikada kurulabilir. Acemi biri de yarım saat ile 40 dakika arasında kurulumunu yapabilir. Çadır katlanıp tekrar kullanılabilmesi açısından da önemli avantaja sahip." dedi.Ellerinden geldiği kadar üretime devam edeceklerini vurgulayan Güleçyüz, şunları kaydetti:"Acımız büyük, ne kadar yardımcı olabilirsek. İnşallah böyle büyük bir felaketi bir daha yaşamayız. Hepimiz çok üzgünüz. Doğal afetler sebebiyle aslında herkes elinde çadır stoku tutmalı. Özellikle resmi kurumlar, kaymakamlıklar, valilikler ve belediyeler. Bence en az hepsinin en az 500-1000 çadır stoku bulunmalı. Deprem kuşağındayız. Beklediğimiz büyük bir deprem de var, buna hazırlıklı olmalıyız. Çadırların saklama koşulları da çok kolay. Kuru-yaş hiç fark etmez, bunlar rutubetten etkilenmeyen çadırlar, canlı yaşamına uygun. Çadırlar muhakkak izolasyonlu olmalı ve 16-24 metrekare aralığında bulunmalı, aile yaşamına uygun olmalı."