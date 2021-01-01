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Cade Cunningham'in ne zaman döneceği belirsiz!

Detroit Pistons başantrenörü Dwane Casey, çaylak guard Cade Cunningham'ın ayak bileği sakatlığından dönüşü için belirli bir tarih olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons başantrenörü Dwane Casey, çaylak guard Cade Cunningham'ın ayak bileği sakatlığından dönüşü için belirli bir tarih olmadığını söyledi.

Detroit News'den Rod Beard, geçtiğimiz hafta Cunningham'ın antrenman kampı sırasında "hafif bir ayak bileği sakatlığı" geçirdiğini bildirmişti.

Casey, "Sağlık açısından, tıpkı diğer antrenman kamplarında olduğu gibi, çizikler, morluklar ve burkulan bilekleriniz olacaktır, ancak ciddi bir durum yok. Cade'in ayak bileği döndü. Çok hafif bir durum, ancak gelecek haftadan önce iyileştiğinden emin olmak için tedbirli olacağız." ifadelerini kullandı.

Cunningham, 2021 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmiş ve playofflara kalma amacıyla yeniden yapılanma sürecinde olan Pistons takımına katılmıştı.


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