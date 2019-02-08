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Caceres, Şampiyonlar Ligi için serveti reddetti!

Lazio'dan devre arasında Juventus'a transfer olan Martin Caceres'in Japonya'dan yüksek bir teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Caceres, Şampiyonlar Ligi için serveti reddetti!
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08 Şubat 2019 05:01
Juventus'un kış transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Martin  Caceres için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Martin Caceres, Japon kulübü Vissel Kobe'den yılda 9 milyon euro maaş teklifi aldı.

Haberde; Andres Iniesta ve Lukas Podolski'nin formasını giydiği Vissel Kobe'nin Caceres tarafından reddedildiği belirtildi.

Daha önce Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Martin Caceres'in bir kez daha bu sevinci yaşamak istediği için Juventus'u tercih ettiği kaydedildi.

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