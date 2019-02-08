Caceres, Şampiyonlar Ligi için serveti reddetti!

kış transfer dönemindekadrosuna kattığıiçin flaş bir iddia ortaya atıldı.İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Martin Caceres, Japon kulübü Vissel Kobe'den yılda 9 milyon euro maaş teklifi aldı.Haberde; Andres Iniesta ve Lukas Podolski'nin formasını giydiği Vissel Kobe'nin Caceres tarafından reddedildiği belirtildi.Daha önce Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Martin Caceres'in bir kez daha bu sevinci yaşamak istediği için Juventus'u tercih ettiği kaydedildi.