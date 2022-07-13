Cabral yarışında Beşiktaş öne geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürentransfer çalışmalarına devam ediyor.transfer listesindeki isimlerden biri olanile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki yıldız Cabral içindevreye giripvermesi avantaj oldu.genç oyuncu için Yunanlıların bu rakamda kalması sebebiyle Sporting'i Beşiktaş'ın teklif ettiği 4 milyon euro'yu kabul etmek zorunda bırakabileceği ifade edildi.Record'daki habere göre Yunan kulübü oyuncu için sadece yaklaşık 3 milyon euro tutarındaki görüşmeleri kapatmayı kabul ediyor. Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek.Kış pazarında herhangi bir kulübe imza atmakta özgür olacak. Bu nedenle Sporting'in Beşiktaşlı yetkililerle yeniden bir görüşme yapmaya hazır olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın, Sporting Lizbon'a 4 milyon euro teklif ettiği Cabral için Olympiakos'un 3 milyon euro'dan yukarı çıkamaması üzerine ibre yine Kara Kartal'a döndü.