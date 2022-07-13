Cabral yarışında Beşiktaş öne geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA İYİ
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki yıldız Cabral için Olympiakos'un devreye girip 3 milyon euro vermesi avantaj oldu. Sporting'in 5 milyon euro istediği genç oyuncu için Yunanlıların bu rakamda kalması sebebiyle Sporting'i Beşiktaş'ın teklif ettiği 4 milyon euro'yu kabul etmek zorunda bırakabileceği ifade edildi.
GELECEK SEZON SON SENESİ
Record'daki habere göre Yunan kulübü oyuncu için sadece yaklaşık 3 milyon euro tutarındaki görüşmeleri kapatmayı kabul ediyor. Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek.
Kış pazarında herhangi bir kulübe imza atmakta özgür olacak. Bu nedenle Sporting'in Beşiktaşlı yetkililerle yeniden bir görüşme yapmaya hazır olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın, Sporting Lizbon'a 4 milyon euro teklif ettiği Cabral için Olympiakos'un 3 milyon euro'dan yukarı çıkamaması üzerine ibre yine Kara Kartal'a döndü.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA İYİ
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki yıldız Cabral için Olympiakos'un devreye girip 3 milyon euro vermesi avantaj oldu. Sporting'in 5 milyon euro istediği genç oyuncu için Yunanlıların bu rakamda kalması sebebiyle Sporting'i Beşiktaş'ın teklif ettiği 4 milyon euro'yu kabul etmek zorunda bırakabileceği ifade edildi.
GELECEK SEZON SON SENESİ
Record'daki habere göre Yunan kulübü oyuncu için sadece yaklaşık 3 milyon euro tutarındaki görüşmeleri kapatmayı kabul ediyor. Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek.
Kış pazarında herhangi bir kulübe imza atmakta özgür olacak. Bu nedenle Sporting'in Beşiktaşlı yetkililerle yeniden bir görüşme yapmaya hazır olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın, Sporting Lizbon'a 4 milyon euro teklif ettiği Cabral için Olympiakos'un 3 milyon euro'dan yukarı çıkamaması üzerine ibre yine Kara Kartal'a döndü.