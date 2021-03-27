Caballero: "Messi rakipleri öldürmek için oynuyor"

Elche ve Malaga formalarıyla Lionel Messi'ye rakip olan Willy Caballero, bunun nasıl bir his olduğunu anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; ASSE.fr
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Caballero: 'Messi rakipleri öldürmek için oynuyor'
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27 Mart 2021 16:15
Chelsea'nin Arjantinli kalecisi Willy Caballero, Lionel Messi'ye karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.

Caballero, "Barcelona'ya karşı oynadığımız maçlarda çok büyük acılar yaşadım. Sahaya giriyor ve rakip kalecileri, savunmacıları öldürmek için oynuyor. Öldürmek derken, mümkün olduğunca daha çok gol atmak için uğraşıyor." ifadelerini kullandı.

Arjantinli kaleci, "Onun arkadaşı olmnanız, Arjantinli olmanız vs. işe yaramıyor. Maçtan önce ve sonra sizinle çok sıcak konuşur, samimi davranır ama 90 dakika içerisinde sizi bitirmek için oynar." diyerek sözlerini noktaladı.

Barcelona formasıyla 663, Arjantin formasıyla 71 gol atan Lionel Messi, 6 kez Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Willy Caballero ise Elche ve Malaga'da Lionel Messi'ye karşı oynadı.



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