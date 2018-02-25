Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Çaykur Rizespor'un golünü 12. dakikada Samu kaydetti. Konuk ekip Elazığspor'un golü 90+1. dakikada (penaltı) Ioan Hora'dan geldi.
Bu beraberliğin ardından Çaykur Rizespor 45, Elazığspor 35 puana yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde Samsunspor'a konuk olacak. Elazığspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Mehmet Emin Tuğral
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak (Dk. 46 Lincoln), Koray Altınay, Recep Niyaz, Süleyman Koç (Dk.73 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk.89 Turgut Doğan Şahin), Vedat Muric
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Murat Akça, Canberk Dilaver, Bjarnason, Alparslan Öztürk (Dk.68 Mertan Caner Öztürk), Tom (Dk.90+5 Sezgin Coşkun), Hora, Muhammet İldiz (Dk.57 Kadir Bekmezci), Diarra
Gol: Dk.12 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk.90+1 (penaltıdan) Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk.15 Ramos, Dk.57 Recep Niyaz, Dk.74 Samudio, Dk.85 Gökhan Akkan, Dk.90 Sadaane (Çaykur Rizespor), Dk.35 Alparslan Öztürk, Dk.40 Diarra, Dk.51 Murat Akça, Dk.78 Mertan Caner Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)
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Çaykur Rizespor'un golünü 12. dakikada Samu kaydetti. Konuk ekip Elazığspor'un golü 90+1. dakikada (penaltı) Ioan Hora'dan geldi.
Bu beraberliğin ardından Çaykur Rizespor 45, Elazığspor 35 puana yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde Samsunspor'a konuk olacak. Elazığspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Mehmet Emin Tuğral
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak (Dk. 46 Lincoln), Koray Altınay, Recep Niyaz, Süleyman Koç (Dk.73 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk.89 Turgut Doğan Şahin), Vedat Muric
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Murat Akça, Canberk Dilaver, Bjarnason, Alparslan Öztürk (Dk.68 Mertan Caner Öztürk), Tom (Dk.90+5 Sezgin Coşkun), Hora, Muhammet İldiz (Dk.57 Kadir Bekmezci), Diarra
Gol: Dk.12 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk.90+1 (penaltıdan) Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk.15 Ramos, Dk.57 Recep Niyaz, Dk.74 Samudio, Dk.85 Gökhan Akkan, Dk.90 Sadaane (Çaykur Rizespor), Dk.35 Alparslan Öztürk, Dk.40 Diarra, Dk.51 Murat Akça, Dk.78 Mertan Caner Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)
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