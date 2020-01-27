Ç.Rizespor, Tyler Boyd için Beşiktaş ile masada

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Alper Potuk'un ardından bir hamle daha yaptı ve bu kez de Beşiktaş'tan Tyler Boyd'un transferi için masaya oturdu.
Beşikaş'ın elden çıkartarak maaş yükünden (1.2 milyon euro) kurtulmak istediği Boyd için masaya oturan Çaykur Rizespor, Amerikalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Rizespor, Tyler Boyd'un ikna edilmesi durumunda kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Beşikaş'ın elden çıkartarak maaş yükünden (1.2 milyon euro) kurtulmak istediği Boyd için masaya oturan Çaykur Rizespor, Amerikalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Rizespor, Tyler Boyd'un ikna edilmesi durumunda kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın