Ç.Rizespor, Tyler Boyd için Beşiktaş ile masada

Çaykur Rizespor, Tyler Boyd'un kiralık transferi için Beşiktaş ile masaya oturdu.

Haber; Sporx.com
Ç.Rizespor, Tyler Boyd için Beşiktaş ile masada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2020 15:35
Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Alper Potuk'un ardından bir hamle daha yaptı ve bu kez de Beşiktaş'tan Tyler Boyd'un transferi için masaya oturdu.

Beşikaş'ın elden çıkartarak maaş yükünden (1.2 milyon euro) kurtulmak istediği Boyd için masaya oturan Çaykur Rizespor, Amerikalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Rizespor, Tyler Boyd'un ikna edilmesi durumunda kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için