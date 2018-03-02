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Ç.Rizespor: "Karadeniz derbisinde dostluk kazansın"

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Rize'da moraller hayli yerinde. Tekrar Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, Samsunspor karşısında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Kaynak: AA
Ç.Rizespor: 'Karadeniz derbisinde dostluk kazansın'
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02 Mart 2018 13:30
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkan vekili Hasan Kartal, kazanarak liderliklerini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Kartal, yaptığı açıklamada, ligde son hafta Tetiş Yapı Elazığspor karşısında son dakikada penaltı golü ile 2 puan kaybettiklerini, bu kaybın mutlaka telafi edilmesi gerektiğini belirtti.

Ligde bitime 10 hafta kala şampiyonluk yarışının iyice çekişmeli hal aldığını ifade eden Kartal:

"Rakibimiz de ligde kalma yarışı içerisinde. İki Karadeniz ekibinin farklı hedeflerle mücadele edeceği zor bir maç olacak. Liderliği bir puan fazlası ile elimizde bulunduruyoruz. Samsunspor deplasmanında kazanarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Samsunspor'un bulunduğu yeri hak etmediğini savunan Kartal:

"Samsunspor taraftar bakımından önemli bir desteğe sahip ama mali açıdan yaşanan sıkıntılar geçmiş yıllardaki başarılı sezonların uzağında bıraktı. İnanıyorum ki en kısa sürede çıkışa geçeceklerdir. Futbolda kaybetmek de kazanmak da var. Karadeniz derbisi niteliğinde bu maçta kazanan en başta dostluk olsun. Bizim için kazanılan 3 puandan çok dostluklar önemli." ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal, sakatlıktan çıkan Davide Petrucci ve Robin Yalçın'ın takımla çalışmalarda yer aldığını, Leonard Kweuke'nin ise kuvvet çalışmalarına devam ettiğini, takımda oynayan her oyuncunun görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

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