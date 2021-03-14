Ç.Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına 3 eksikle başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA
Abone Ol
Ç.Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına 3 eksikle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2021 16:54
Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

İdmana, sakatlığı bulunan Remy, Yasin Pehlivan ve Donsah katılmadı.

Çaykur Rizespor, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.