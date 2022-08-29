Bytyqi: "Daha çok gol atabilirdik"

Konyaspor forması giyen Zymer Bytyqi, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bytyqi: 'Daha çok gol atabilirdik'
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29 Ağustos 2022 22:35
Konyaspor forması giyen Zymer Bytyqi, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Bytyqi, "Gerçekten iyi oynadık. Hocamızın verdiği direktifleri iyi uyguladık. Daha çok gol atabilirdik, bir gol attık. Ondan sonra da defansta iyi iş çıkardık." diye konuştu.

Attıkları golde yaptığı asist ve Muhammet'in vuruşuna da değinen başarılı futbolcu, "Antrenman sırasında bunları çalışıyoruz. Muhammet beni iyi tanıyor, harikulade bir gol attı. 3 puan için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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