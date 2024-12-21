Buzda randevu golsüz sona erdi

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.



Karla kaplı ve ağır bir zeminde oynanan mücadeleye, Erzurumlu futbolseverler de büyük ilgi göstermedi. Takımların isabetli şut atmakta zorlandıkları mücadelede gol perdesi bür türlü açılmadı.



Erzurumspor, maçı 7'de 2 isabetli şutla; Sakaryaspor ise 8'de sıfır isabetli şutla tamamladı. Erzurumspor'un 'Beklenen Gol' rakamı 0.45 olurken, Sakaryaspor'un ise 0.58 oldu.



Bu sonucun ardından Erzurumspor 29, Sakaryaspor ise 21 puana yükseldi.



Erzurumspor, gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Sarper Barış Saka, Yusuf Susuz, Emre Doğu



Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Sefa Akgün, Mamba (Dk. 83 Koray Kılınç), Gıorbelidze, Roshı, Azubuıke, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Dk. 38 Furkan Özhan), Teklıc



Sakaryaspor: Szumsk, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Dk. 81 Muhammed Ertürk), Aabıd (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Saint Louis), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Totre, Mamadou (Dk. 69 Volkan Egri), Sımon



Sarı kartlar: Dk. 41. Streli Mamba, (Erzurumspor FK) , Dk. 68 Simon (Sakaryaspor)



