T.C. kimlik numaralarının son rakamı 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra buzağı destek ödemesi yapılacak. Ödemeler çiftçilere Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ödemelerin yatıp yatmadığını Ziraat Bankası destekleme ödemeleri sorgulama sayfasından yapılabilir. Peki, 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı parası ne kadar? İşte, buzağı destek ödemesi için merak edilenler!



BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. dönem buzağı desteklerinin 24 Nisan'da ödenmeye başlayacağını bildirdi.



Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödenmeye başlayacağını aktaran Pakdemirli, "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.



BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,



Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,



İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,



Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,



Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.



ÇOBAN DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?



Çoban istihdam ve sürü yöneticisi desteği 250 ve üzerinde küçükbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilmektedir. Şartlar şunlardır;Çobanın hayvan çiftliğinde çalışıyor olması şartı vardır.Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin başvuru süresi içinde TÜRKVET'te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekir.Çobana ait o yıl içindeki SGK primleri, SGK tescili olan çiftlik üzerinden kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile işletme sahibi veya çoban tarafından yatırılma geçmişi olması gerekir. Çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimi almış ve sertifikalarının olması gerekir.



KİMLER ÇOBAN DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ?



SGK Prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yapan kişiler SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayan kişiler İşletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayan kişiler Muhtarlar,Devlet memurları ve emekliler 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değildir.



BUZAĞI PARASI 2020 NE KADAR?



4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş



Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş



Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş



Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş





2020 YILI HAYVANCILIK DESTEKLERİ



2020 yılında hayvancılık konusunda verilecek olan destekler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.



4 Ay ve Üzeri Buzağı ve malak 350



Soykütüğüne kayıtlı buzağı desteklemesi 500



Döl Kontrolü 50 (ek)



Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 (ek)



Anaç Manda 250



Soy kütüğüne kayıtlı manda 400



Malak 150





Soy kütüğüne kayıtlı Malak 400



Sürü yöneticisi desteği 01 Ocak ve 31 Aralık tarihleri için toplamda 5 bin TL



Koyun-Keçi 25 TL/baş



Tiftik 30 TL/baş



Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütü Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.



Her bir sığır için Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.



Tohum (kutu) 70 TL/adet



Yaş koza 50 TL/kg



Arılı kovan 10 TL/adet



Ana arı 15 TL/adet



Damızlık ana arı 40 TL/adet





4 ay ve üzeri buzağı : 2. dönem başvuruları istenilen tarihler arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kanalı ile alınacaktır.



Soy kütüğüne kayıtlı buzağı: 2. dönem başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak olup başvurular Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği' ne yapılacak.



Malak desteklemesi : 150 TL destek için İl ve İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlükleri' ne 400 TL destek için Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği' ne üye olanlar birliklere başvuru yapabileceklerdir.



Organik hayvancılık desteği kapsamında arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10-15 lira verilecek.



- 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350-600 lira destek verilecek. - Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum,

Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.



Dişi manda ve malak (yavrusu) için 250 lira destek ödenecek.



- Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.



- Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde, anaç koyun keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.



- Yerli tosunları mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, hayvan başına 250 liraya kadar destek ödemesi yapılacak.



- Oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak.