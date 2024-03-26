Haber Tarihi: 26 Mart 2024 10:20 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 10:20

Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart-2024

Üretici ve yetiştiricilere buzağı desteği sağlanıyor. Destekten ise en az 4 ay yaşamış, programlı aşıları tamamlanmış ve 2023 doğumlu buzağılar faydalanıyor olacak. Üreticiler ''2023/1. dönem buzağı desteği ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart-2024
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere buzağı desteği ödemesi yapılıyor. 2023 yılı 1. dönem için başvurular 2 Ocak günü sonlandı ve yetiştiriciler ise ödeme takvimine odaklandı. İşte, buzağı desteği ödeme tarihi...

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

2023 yılı 1'inci dönem başvurular 02 Ocak 2024 Salı günü tamamlandı. 1'inci dönem süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunuyor.

Bu tarihler baz alındığında 1. dönem ödemelerinin mart ayı sonuna kadar besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine yatırılıyor olacak.

BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?

Temel Destek: 1.150 ₺/baş

Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş

Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş

Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.
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