Buz patenleriyle "19 Mayıs" için Türkiye haritası çizdiler

Türkiye Buz Pateni Federasyonu çalışanları, buz patenleriyle "19 Mayıs" için Türkiye haritası çizdiler.

Haber; AA
Buz patenleriyle '19 Mayıs' için Türkiye haritası çizdiler
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17 Mayıs 2020 15:04
Türkiye Buz Pateni Federasyonu çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla buz patenleriyle Türkiye haritası çizdi. 

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattıkları kurtuluş mücadelesinin 101. yılında, Ankara Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki buz pistinde patenlerle Türkiye haritası çizildi." denildi. 

19 Mayıs kutlamalarına özel hazırlanan ve buz pistine Türkiye haritasının çizildiği görüntülerin bulunduğu paylaşımda "101 yıl önce doğan güneş hala içimizi ısıtıyor. Coşkum bayramım kadar büyük. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadeleri de yer aldı. 

 

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