Buz pateninde gözler Dünya Şampiyonası'nda!

Furkan Akar: "Metehan ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, federasyon olarak son yıllarda önemli başarılar kazandıklarını, Kanada'da düzenlenecek Kısa Kulvar (Short Track) Dünya Şampiyonası'nda iki sporcuyla bu başarılarını sürdürmek istediklerini söyledi.Gökhan Özdemir, sporcuların aldığı başarıların sonraki uluslararası müsabakalardaki sporcu sayısını etkilediğini belirtti.Montreal şehrinde düzenlenecek şampiyonaya katılacaklarını anlatan Özdemir, "Biz bu şampiyonaya iki sporcu ile katılacağız. Aldığımız başarılar bizim kota sayımızı ikiye çıkardı." diye konuştu.Özdemir, başarıların devam etmesi halinde bu sayının daha da artacağını aktararak,ifadelerini kullandı.2022 Pekin Olimpiyatları'nda short track branşında Türkiye olarak önemli başarı kazanıldığını anımsatan Özdemir, bunun ülke için gurur olduğunu söyledi.Özdemir, şöyle devam etti:Göreve geldiği ilk zamanlarda olimpiyatlara katılma isteğine çevresindekilerin inanmadığını anlatan Özdemir, sporcuların bilimsel olarak çalışmasının önemli olduğunu aktardı.Özdemir, şöyle konuştu:Milli sporcu Furkan Akar, Kanada'da sezonun son yarışına çıkacaklarını dile getirerek,ifadelerini kullandı.Milli sporcu Metehan Atan ise Dünya Şampiyonası için çok çalıştıklarını anlatarak,değerlendirmesinde bulundu.