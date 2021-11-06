Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de başladı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan yarışmaya, 22 kulüpten 83 kadın ve erkek sporcu katılıyor.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde mücadele ediyor.
Müsabakalar, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan yarışmaya, 22 kulüpten 83 kadın ve erkek sporcu katılıyor.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde mücadele ediyor.
Müsabakalar, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.