Buz hokeyinde uluslararası organizasyon müjdesi

Buz hokeyinde 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası 2. Klasman maçları İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz hokeyinde uluslararası organizasyon müjdesi
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27 Mayıs 2022 22:38
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası 2. Klasman müsabakalarına İstanbul'un ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Halit Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Finlandiya'da düzenlenen Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Kongresi'nde 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası 2. Klasman ev sahipliğini İstanbul'a getirdik. 20 yaş altı erkekler ile 18 yaş altı kadınlar Dünya Şampiyonası için de adaylık sürecimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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