Buz hokeyinde milliler galip!

Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda ilk maçında Lüksemburg'u 7-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz hokeyinde milliler galip!
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04 Nisan 2022 00:58
Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda ilk maçında Lüksemburg'u 7-2 mağlup etti.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da başlayan şampiyonada milliler ilk maçında karşılaştığı ev sahibi ekibi 7-2 yendi.

Milliler 5 Nisan Salı günü ikinci maçında Tayvan ile karşılaşacak.

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