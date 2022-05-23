Buz hokeyinde Hırvatistan'ı farklı geçtik

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'ı 16-3 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Buz hokeyinde Hırvatistan'ı farklı geçtik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2022 00:37
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki dördüncü maçında ev sahibi Hırvatistan'ı yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakada milli takım ilk periyodu 3-2, ikinci periyodu ise 10-3 önde tamamladı. Son periyotta da farkı açan milli takım, maçı 16-3 kazandı.

Milli takım 2 galibiyet, 3 yenilgiyle bu aşamayı tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ