Buz hokeyinde 5 golle kaybettik

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'ya 5-0 yenildi.



Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan maçta ilk periyodu 2-0, ikinci periyodu da 4-0 önde kapatan konuk ekip, salondan 5-0 galip ayrıldı.



Milliler, grubundaki ilk maçında dün Tayvan'a 8-3 mağlup olmuştu.



Grupta günün diğer maçlarında İzlanda İsrail'i 6-3, Tayvan da Meksika'yı 4-0 yendi.



İkinci maçlar sonunda Tayvan averajla liderliğini korurken, aynı puanda İzlanda ikinci sırada yer aldı.



Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçını 14 Nisan Perşembe günü İzlanda ile oynayacak.



Millilerin yer aldığı A Grubu'nda Belçika, Tayvan, İsrail, İzlanda ve Meksika bulunuyor.





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