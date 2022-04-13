Buz hokeyinde 5 golle kaybettik

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'ya 5-0 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz hokeyinde 5 golle kaybettik
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12 Nisan 2022 23:56
18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'ya 5-0 yenildi.

Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan maçta ilk periyodu 2-0, ikinci periyodu da 4-0 önde kapatan konuk ekip, salondan 5-0 galip ayrıldı.

Milliler, grubundaki ilk maçında dün Tayvan'a 8-3 mağlup olmuştu.

Grupta günün diğer maçlarında İzlanda İsrail'i 6-3, Tayvan da Meksika'yı 4-0 yendi.

İkinci maçlar sonunda Tayvan averajla liderliğini korurken, aynı puanda İzlanda ikinci sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçını 14 Nisan Perşembe günü İzlanda ile oynayacak.

Millilerin yer aldığı A Grubu'nda Belçika, Tayvan, İsrail, İzlanda ve Meksika bulunuyor.

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