Buz Hokeyi'nde Millilerimiz yarı finalde

20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman play-off turu çeyrek finalinde Türkiye, Kırgızistan'ı 3-1 yendi.
İstanbul'da Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen organizasyonda play-off turu çeyrek final maçları başladı.
Türkiye, Timur Turut (2) ve Abdullah Kanat'ın ağları sarsmasıyla Kırgızistan'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İstanbul'da Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen organizasyonda play-off turu çeyrek final maçları başladı.
Türkiye, Timur Turut (2) ve Abdullah Kanat'ın ağları sarsmasıyla Kırgızistan'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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