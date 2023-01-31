Buz Hokeyi'nde Millilerimiz yarı finalde

20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Kırgızistan'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz Hokeyi'nde Millilerimiz yarı finalde
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31 Ocak 2023 05:01
20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman play-off turu çeyrek finalinde Türkiye, Kırgızistan'ı 3-1 yendi.

İstanbul'da Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen organizasyonda play-off turu çeyrek final maçları başladı.

Türkiye, Timur Turut (2) ve Abdullah Kanat'ın ağları sarsmasıyla Kırgızistan'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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