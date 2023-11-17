Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde yeni sezonun perdesi açılıyor

Buz Hokeyi Kelebek Kadınlar Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu 18 Kasım Cumartesi günü başlayacak.Lig, yarın Erzurum 3000'lik Buz Pisti'nde Narman Spor Kulübü ile Buzadam Spor Kulübü arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.Ligde 3 farklı ilden 6 takım mücadele edecek. İstanbul 3 takımla ilk sırada yer alırken, Ankara'yı 2 takım ve Erzurum'u 1 takım temsil edecek.İstanbul'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ve Buzadam Spor Kulübü, Ankara'dan Çayyolu Gordion Spor Kulübü ve Genç Ankaralılar Spor Kulübü, Erzurum'dan da Narman Spor Kulübü, şampiyon olmak için mücadele verecek.Kadınlar Süper Ligi'nin bu sezon da sponsorluğunu Kelebek Mobilya üstlenecek.Buzadam Spor Kulübü, geçen yılı şampiyon olarak tamamlamıştı.Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kelebek Kadınlar Süper Ligi'nin yeni sezonunun herkese hayırlısı olması temennisinde bulundu.Sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirmek istediklerini belirten Albayrak, teknik ekiplerinin yoğun bir mesai harcayarak son yılların en yoğun takvimini hazırladığını dile getirdi.Albayrak, salgın ve deprem sonrasında tüm yaş kategorilerindeki faaliyetlere devam ettiklerini vurgulayarak, "Liglerimizdeki artan kalitenin milli takımlarımıza olumlu yansımalarını görüyoruz. Tüm kulüplerimize, sporcu, antrenör ve idarecilerimize, hakemlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza centilmen bir sezon diliyorum." değerlendirmesini yaptı.