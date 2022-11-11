Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi başlıyor

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2022-2023 sezonu cumartesi günü başlayacak.



Lig, Silivrikapı Buz Pisti'nde oynanacak Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü-Çayyolu Gordion Spor Kulübü karşılaşmasıyla start alacak.



Ligde 3 farklı ilden 7 takım mücadele edecek. İstanbul 4 takımla ilk sırada yer alırken, Ankara'yı 2, Erzurum'u 1 takım temsil edecek.



İstanbul'dan İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara'dan Genç Ankaralılar Spor Kulübü ile Çayyolu Gordion Spor Kulübü, Erzurum'dan da Narman Spor Kulübü şampiyon olmak için mücadele verecek.



Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü, geçen yılı şampiyon olarak tamamlamıştı.



- Başkan Albayrak'tan yeni sezon değerlendirmesi



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgındaki kapanmaların ardından çalışmaları yoğunlaştırarak faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.



Bu sezon da ulusal ve uluslararası takvimlerinin yoğun olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:



"Faaliyet takvimimizin ulusal ayağındaki liglerimizi ay sonu itibarıyla başlatıyoruz. Kadınlar ligimizle 2022-2023 sezonumuz başlıyor. Ardından Erkekler Süper Lig ve altyapı liglerimizi başlatacağız. Liglerimizdeki artan kalitenin milli takımlarımıza olumlu yansımalarını görüyoruz. Tüm kulüplerimize, sporcu, antrenör ve idarecilerimize, hakemlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza sakatlığın olmadığı centilmen bir sezon diliyorum."





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