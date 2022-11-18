Buz Hokeyi Intercity Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezonun perdesi açılıyor

Buz Hokeyi Intercity Erkekler Süper Ligi'nin 2022-2023 sezonu 19 Cumartesi günü başlayacak.



Lig, Cumartesi Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanacak Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü-Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü karşılaşmasıyla start alacak.



Ligde iki ilden altı takım mücadele edecek. İstanbul'u dört takım, Ankara'yı iki takım temsil edecek.



İstanbul'dan Buz Beykoz Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü ve Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'dan Gümüş Patenler Spor Kulübü ve Yükseliş Spor Kulübü şampiyon olmak için mücadele verecek.



Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü, geçen yılı şampiyon olarak tamamlamıştı.



- Statü



Normal sezonu 15 Ocak'ta tamamlanacak Intercity Erkekler Süper Ligi'nde 4 Şubat-31 Mart tarihleri arasında play-off, üçüncülük ve final maçları oynanacak.



Sezonu ilk dörtte bitiren takımlar play-off'lara kalacak. Yarı final maçlarında toplam iki galibiyet elde eden takımlar finale yükselecek, diğer takımlar üçüncü olmak için mücadele edecek.



- Başkan Albayrak'tan yeni sezon değerlendirmesi



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Başkan Albayrak, "Ülkemizde buz hokeyine ilgi duyan herkesin heyecanla beklediği Intercity Süper Ligi'de yeni bir sezona başlıyoruz. En büyük temennimiz sakatlıksız, centilmence geçen bir lig maratonunda seyircilerimizle buluşmak. Umuyorum ki ülkemizde gittikçe büyüyen buz hokeyi ilgisi, bu sene de artarak devam eder ve buz hokeyi ailemizi büyütmeyi sürdürürüz. Branşımız, ülkemizde her geçen sezon daha da güçleniyor. Geleceğimiz için yaptığımız yatırımların, tesis ve altyapı çalışmalarımızın daha da anlam kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ